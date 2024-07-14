أخبار اليمن : المشاط يؤكد على حماية أراضي المطارات

المشاط يؤكد على حماية أراضي المطاراتالتقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رئيس اللجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطاري صنعاء وتعز الفريق جلال الرويشان، ونائبه اللواء عبدالوهاب الدرة.

وفي اللقاء قدّم الفريق الرويشان تقريراً لفخامة الرئيس عمّا تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل اللجان الفرعية المتمثلة في لجان" بناء السور، واستقبال الشكاوى والتظلمات، وإزالة العوائق، والتخطيط ووحدات الشق".

وأكد الرئيس المشاط، أهمية حماية أراضي المطارات وإزالة أي مظاهر تعيق تشغيل المطارات وفق المعايير الدولية، وبما يصب في خدمة المصلحة العامة ويحقق تقديم الخدمات لكافة المواطنين.

وأشاد بما أنجزته اللجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطاري صنعاء وتعز، مشدداً على استكمال اللجنة لعملها وتحقيق المهام المكلفة بها.

وعبر فخامة الرئيس عن الشكر والتقدير للمواطنين على تعاونهم مع اللجنة، لما فيه المصلحة العامة، والحفاظ على الأراضي وحرم مطاري صنعاء وتعز.