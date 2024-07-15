أخبار اليمن : شرطة المرور تدعو السائقين إلى القيادة بحذر

شرطة المرور تدعو السائقين إلى القيادة بحذردعت شرطة المرور سائقي السيارات والمركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتجنب السرعة الزائدة وعدم الانشغال بغير الطريق، أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة لضمان سلامة الجميع.

ونهبت شرطة المرور في بيان صادر عنها، السائقين من خطر الانهيارات الصخرية على الطرق في المناطق التي تشهد حالة مطرية غزيرة، لما يشكل ذلك من خطورة على حياتهم.

كما دعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر مع استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وتدني مدى الرؤية الأفقية في الخطوط الطويلة وفوق المرتفعات الجبلية واحتمال تدفق السيول في الطرق والمنحدرات الجبلية والمناطق المنخفضة.

وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق، والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارات والمركبات.

