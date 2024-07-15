أخبار اليمن : سفينة بخليج عدن.. قصف أهدافاً عسكرية للعدو الصهيوني

سفينة بخليج عدن.. قصف أهدافاً عسكرية للعدو الصهيونيأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، استهدفتا سفينة إسرائيلية في خليج عدن، وأهدافاً عسكرية للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان اليوم، أن القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخية نفذت عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (MSC UNIFIC) الإسرائيليةَ في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ.

وأشارت إلى أن سلاح الجوِّ المسير نفذ عمليةَ استهدافٍ لعددٍ من الأهدافِ العسكريةِ للعدوِّ الاسرائيليِّ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوب فلسطينَ المحتلةِ بعددٍ من المسيراتِ وقدْ حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وأفاد البيان بأن تنفيذ العمليتين يأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على مجزرةِ المواصي في "خانيونس" التي ارتكبَها العدوُّ الإسرائيلي.

وجددّت القوات المسلحة الدعوة لكافةِ الجيوشِ العربيةِ والإسلاميةِ إلى تأديةِ واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، مؤكدة استعدادَها الكاملَ لتنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ مشتركةٍ معَ أيَّةِ جهةٍ عربيةٍ أوْ إسلاميةٍ مناصِرةٍ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

ولفت البيان إلى أن عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.