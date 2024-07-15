أخبار اليمن : الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في النصيرات

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في النصيراتاستشهد 15 فلسطينياً، وأصيب العشرات، مساء الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عبر بيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة ضد النازحين في مدرسة أبو عريبان، بمخيم النصيرات راح ضحيتها 15 شهيدا و80 جريحا".

وهذه "المجزرة"، حسب المكتب، "تأتي استكمالا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وكالة "الأونروا" عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي 456 هجوما على المباني التابعة للوكالة وعلى الأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من شهر أكتوبر الماضي، مؤكدة تأثر 188 منشأة مختلفة تابعة للوكالة جراء تلك الهجمات، في حين استشهد ما لا يقل عن 524 نازحا في ملاجئ "الأونروا" وأصيب 1621 على الأقل منذ بدء العدوان.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الثاني والثمانين بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.