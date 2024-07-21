أخبار اليمن : بيان من وزارة الصناعة والتجارة حول الأسعار

بيان من وزارة الصناعة والتجارة حول الأسعار
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الوضع التمويني والسعري مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الأساسية متوفرة في الأسواق المحلية بكميات كبيرة.
وأوضح بيان صادرعن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، أن اللجان الميدانية التابعة للوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها في المديريات تواصل النزول الميداني اليومي إلى الأسواق لمراقبة الأوضاع التموينية والسعرية، وضبط أي مخالفات.
وأكد البيان أن الوزارة على اطلاع مباشر على حجم المعروض والمخزون السلعي في الأسواق من خلال البيانات الخاصة بالترحيل اليومي للسلع الغذائية والتقارير اليومية للجان الميدانية.
وأثنى البيان على تعاون وتجاوب جميع المحلات التجارية مع التعاميم الصادرة عن الوزارة.. مشددا على أهمية التزام جميع المحلات بإشهار أسعار جميع السلع الغذائية الاساسية أمام المستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة على تنسيق مستمر مع كبار المنتجين والمستوردين وأن عملية تدفق السلع الغذائية إلى الأسواق تسير بصورة طبيعية ومنتظمة.
ونبه البيان من الانجرار وراء الشائعات بشأن الارتفاعات السعرية جراء العدوان الإسرائيلي .. مؤكدا عدم تساهل الوزارة مع أي مخالفات سعرية أو محاولة للاحتكار وستردع كل من يثبت تورطه في ذلك.
ودعت الوزارة في بيانها المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة سعرية أو تموينية على الرقم المجاني للشكاوى التابع للوزارة 174.
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