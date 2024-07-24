أخبار اليمن : صنعاء تؤكد: عودة خدمة "سويفت" إلى البنوك

صنعاء تؤكد: عودة خدمة "سويفت" إلى البنوك
أكد مصدر مصرفي في صنعاء، اليوم، بدء تنفيذ النقاط المتعلقة بالبنوك بموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس الثلاثاء.
وأوضح المصدر، أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك "سويفت" أخطرت البنوك اليمنية بإعادة تفعيل الخدمة.
وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني في صنعاء ألغى بدوره بعض الإجراءات التي اتخذها، كخطوة للتعبير عن حسن النوايا، وفق وكالة سبأ.
ولفت المصدر إلى أن الخطوات التي تمت اليوم تأتي كجزء من المعالجات التي نص عليها الاتفاق، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لإنهاء كافة العقبات أمام البنوك اليمنية بما يمكنها من تقديم خدماتها المالية والاقتصادية الوطنية والمساهمة في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني.
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