أخبار اليمن : 180 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس في 4 أيام

180 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس في 4 أيامأفادت الأمم المتحدة اليوم أن أكثر من 180 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح خلال أربعة أيام من القتال العنيف حول مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، في ظل عملية عسكرية إسرائيلية لاستعادة جثث رهائن من المنطقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "الأعمال العدائية المكثفة" الأخيرة في منطقة خان يونس أسفرت عن "موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة، مضيفًا أن نحو 182 ألف شخص" نزحوا من وسط خان يونس وشرقها بين يومي الاثنين والخميس الماضيين في حين "لا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي أوامر بإخلاء أجزاء من المدينة الجنوبية، معلنا أن قواته "ستعمل بقوة" هناك، بما في ذلك في منطقة أُعلنت في السابق أنها آمنة، كما أعلن جيش الاحتلال الأربعاء الماضي استعادة جثث خمسة أشخاص خلال عملية في خان يونس بينهم امرأة وجنديان قتلوا جميعا خلال هجوم حركة حماس على إسرائيل ونقلوا إلى القطاع.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل بسبب القتال.