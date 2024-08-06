أخبار اليمن : صنعاء ترفع الجاهزية لمواجهة مخاطر السيول

صنعاء ترفع الجاهزية لمواجهة مخاطر السيولناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة صنعاء، في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الخدمات - نائب رئيس اللجنة، فارس الكهالي، جوانب التنسيق لتعزيز التدخلات الطارئة لمواجهة أضرار سيول الأمطار.

واستعرض الاجتماع سبل توفير معدات الطوارئ وغرفة عمليات مشتركة، وإعداد آلية حصر وفرز بيانات أضرار السيول وتنفيذ التدخلات والمعالجات أولا بأول.

وناقش تقارير أولية حول الأضرار التي لحقت بعدد من المديريات، خلال الأيام الماضية، ودور كل جهة في مواجهة ذلك.

وتطرق إلى آلية تعزيز دور فرق الطوارئ التابعة للوحدة التنفيذية للمشاريع ومكتب الأشغال وصندوق النظافة والتحسين والدفاع المدني، في فتح الطرق وتصريف مياه السيول، وضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات بما يكفل الاستجابة الفعلية لمتطلبات تصريف مياه السيول ورفع الضرر عن المواطنين والحفاظ على الطرقات والأراضي الزراعية.

كما تطرق الاجتماع إلى المهام المنوطة بمكاتب الصحة العامة والسكان والزراعة والمالية والزكاة والأوقاف والأمن وحماية البيئة والسياحة ومياه الريف وشؤون الأحياء والإعلام والعمليات المشتركة وفرع مجلس الشؤون الإنسانية والهلال الأحمر، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وحثها على الاستعدادات وبدء تنفيذ التدابير والإجراءات كل فيما يخصه.

وناقش المجتمعون المهام المشتركة لمواجهة مخاطر تدفق السيول على منازل، وممتلكات المواطنين وإيجاد حلول وبدائل طارئة للحد من الأضرار في الأرواح والممتلكات.

وفي الاجتماع أكد الوكيل الكهالي، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لاتخاذ المعالجات الطارئة، وتنفيذ أعمال صيانة طارئة للطرق المتضررة، للتخفيف من أضرار السيول.

وشدد على ضرورة رفع الجاهزية في ظل استمرار هطول الأمطار والعمل على التقليل من الخسائر والحد من الأضرار في الطرقات والمباني والأراضي الزراعية.