العراق يعلن تفاصيل الهجوم على عين الأسد

العراق يعلن تفاصيل الهجوم على عين الأسدكشفت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الهجوم الذي طال قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تتواجد بها قوات أمريكية في محافظة الأنبار، أمس الاثنين.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان عبر منصة "إكس"، إن ما وصفته بـ"الاعتداء تم بواسطة صاروخين انطلقا من مركبة حمل من داخل قضاء حديثة".

وتابعت القيادة: "شرعت قطعاتنا الأمنية بالتحرّك الفوري، وضبطت العجلة من نوع حمل/ كيا، وبداخلها 8 صواريخ من أصل 10 كانت مُعدّة للإطلاق، وتم تفكيكها تحت السيطرة من قبل مفارز المعالجة الهندسية".

وأكدت "التمسك بسيادة العراق واستقلاله، والرفض القاطع لأي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية، ومن أية جهة تنفذ هذا الاعتداء أو الخرق أو تساعد عليه".

ورفضت القيادة "كل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق إلى أوضاع وتداعيات خطيرة، أو الإضرار بمصالح الدولة".