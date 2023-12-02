الهلال الأحمر الفلسطيني: وصول 50 شاحنة مساعدات من مصر اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم السبت، تسلمه 50 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح البري محملة بالمساعدات الإنسانية.

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر الفلسطيني نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن المساعدات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، ضمن القوافل اليومية التي تمر عبر معبر رفح البري.

وكانت أفادت القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت عن دخول شاحنتي وقود إلى قطاع غزة، وهي أول الشاحنات التي تعبر بعد توقف الهدنة وعودة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش تجهيز قوافل جديدة من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح البري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأفادت القاهرة الإخبارية»، وجود عدد من الشاحنات يتجاوز المائة شاحنة في محيط معبر رفح البري جاهزة للدخول خلال الساعات المقبلة فور انتهاء التنسيقات اللازمة لدخولها لتفرغ شحنتها في مخازن منظمو تشغيل الفلسطينيين الأونروا» في جنوب رفح.