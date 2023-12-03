المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يرتكب مجزرة في حي الشجاعية بقصف 50...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 08:31 صباحاً - قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث قامت طائرات الاحتلال بتدمير أكثر من 50 عمارةً سكنيةً ومنزلاً فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة، الأمر الذي ينذر بارتقاء مئات الشهداء.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ممثلة برئيسها بايدن ووزير خارجيتها المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، بالتزامن مع منح الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر للاحتلال باستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب فوراً، حيث حصدت هذه الحرب حتى الآن أرواح أكثر من 15,200 شهيد وأكثر من 40,000 إصابة.