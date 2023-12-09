وزير الخارجية السعودي: العالم يشهد مستوى غير مسبوق من المذابح في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 10:33 صباحاً - قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن العالم يشهد مستوى غير مسبوق من المذابح في غزة والتي لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس.

وأضاف فيصل بن فرحان، في تصريحات لقناة PBS الأميركية، أن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية لا يخدم مصالح أي طرف بما في ذلك إسرائيل.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن صور الأطفال الشهداء بغزة صادمة ومثيرة للغضب ليس فقط للعرب بل في جميع أنحاء العالم.

وقال فيصل بن فرحان إن الناس يفقدون ثقتهم في حل الدولتين وعملية السلام في منطقتنا وكذلك في الأنظمة الدولية.

وتابع قائلا: «عادة ما نراه أنه عندما يكون هناك صراع على الساحة الدولية نبحث دائما عن طريقة لإنهاء الصراع ولذلك نشعر بخيبة أمل بأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم حيال ذلك ونحن بالتأكيد نختلف مع الولايات المتحدة في أن هذا القرار لا يستحق الموافقة عليه».

وشدد وزير الخارجية السعودي، أمس الجمعة، على ضرورة أن تكون هناك خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يعتبر نهاية الحرب في غزة أولوية.

وأضاف بن فرحان، في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية عرب ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، أنه من غير المقبول تقييد دخول المساعدات إلى غزة، لافتا إلى الارتفاع الكبير بعدد الضحايا والوضع الإنساني المتدهور.

ودعا بن فرحان مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار ينهي بشكل فوري الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتابع وزير الخارجية السعودي: “نحن بحاجة لزيادة كبيرة وفورية للمساعدات المقدمة إلى غزة”.