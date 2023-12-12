بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 60.12 نقطة، ليبلغ مستوى 6770.75 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.90 في المئة.

وتم تداول 258.12 مليون سهم عبر 13200 صفقة نقدية بقيمة 79.4 مليون دينار (نحو 242.17 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13.78 نقطة ليبلغ مستوى 5531.84 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.25 في المئة، من خلال تداول 86.9 مليون سهم عبر 4284 صفقة نقدية بقيمة 12.8 مليون دينار (نحو 39.04 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 78.51 نقطة ليبلغ مستوى 7425.92 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.07 في المئة، من خلال تداول 171.12 مليون سهم عبر 8916 صفقة، بقيمة 66.5 مليون دينار (نحو 202.8 مليون دولار).

في موازاة ذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية أن مؤشر (رئيسي 50) ارتفع 10.65 نقطة، ليبلغ مستوى 5414.87 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.2 في المئة، من خلال تداول 71.5 مليون سهم عبر 3405 صفقات نقدية بقيمة 11.9 مليون دينار (نحو 36.2 مليون دولار).