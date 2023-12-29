الذهب يرتفع 14% في 2023
تتجه أسعار الذهب اليوم لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل.
وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2069.80 دولاراً للأوقية وارتفع 14 بالمئة حتى الآن هذا العام ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2079.10 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.81 دولاراً للأوقية.
وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1002.50 دولار للأوقية، فيما استقر البلاديوم عند 1132.11 دولاراً، ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي وهوت أسعار البلاديوم 37 بالمئة خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.
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