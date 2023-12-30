283.4 مليون برميل صادرات النفط العُماني
أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن إجمالي صادرات النفط العماني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بلغت نحو 283 مليونا و413 ألفا و300 برميل، باحتساب متوسط سعر البرميل عند 81.6 دولار.
وأوضح ببان للمركز ، أن صادرات النفط العماني شكلت، نسبة 80.8 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 350 مليونا و538 ألفا و100 برميل، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام انخفض بنسبة 3.9 بالمائة ليبلغ 272 مليونا و457 ألفا و400 برميل.
وأضاف أن إجمالي إنتاج المكثفات النفطية ارتفع بنسبة 8.5 بالمائة، مسجلا 78 مليونا و80 ألفا و700 برميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليونا و49 ألفا و500 برميل حتى نهاية نوفمبر.
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