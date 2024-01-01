انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 7.4%انخفضت صادرات كوريا الجنوبية حوالي 7ر632 مليار دولار ما يعادل 4ر7 في المائة، على أساس سنوي خلال العام المنصرم 2023 وسط أداء بطيء للرقائق، إلى جانب التراجع الاقتصادي العالمي.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، اليوم الإثنين، انخفضت أيضاً الواردات الكورية في عام 2023م إلى 2ر647 مليار دولار أي بنسبة 1ر12 في المائة، مما أدى إلى عجز تجاري تقدّر قيمته 97ر9 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 1ر5 في المائة على أساس سنوي إلى 6ر57 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مسجلة زيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي.

من جهة أخرى انتعشت الصادرات التي تعد محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي بعد 13 شهرًا من الانخفاض وسط سياسة التشديد النقدي القوي من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بينما تراجعت الواردات 1ر53 مليار دولار حوالي 8ر10 في المائة، مسجلة فائضًا تجاريًّا يقدّر بـ48ر4 مليارات دولار في الشهر الماضي.