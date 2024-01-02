استشهاد 4 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:29 صباحاً - استشهد 4 شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة "عزون" بمحافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المُحتلة اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر أمنية، أن أربعة شبان استشهدوا، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة وإطلاقها الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت المصادر باستشهاد الشبان وليد اسماعيل رضوان (18 عاما)، وقصي جمال عدوان (21 عاما)، وإياد احمد شبيطة (22 عاما)، ومحمد عبد الفتاح رضوان (29 عاما)، واحتجاز جثمانيهم.