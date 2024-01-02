بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 94.81 نقطة، ليبلغ مستوى 6912.10 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.39 في المئة.

وتم تداول 197.8 مليون سهم عبر 10527 صفقة نقدية، بقيمة 50.3 مليون دينار (نحو 153.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 47.51 نقطة، ليبلغ مستوى 5617.22 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.85 في المئة، من خلال تداول 75.9 مليون سهم عبر 4057 صفقة نقدية، بقيمة 11.8 مليون دينار (نحو 36 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 114.65 نقطة، ليبلغ مستوى 7591.69 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.53 في المئة من خلال تداول 121.9 مليون سهم عبر 6470 صفقة، بقيمة 38.4 مليون دينار (نحو 117.12 مليون دولار).

في موازاة ذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية أن مؤشر (رئيسي 50) ارتفع 41.13 نقطة، ليبلغ مستوى 5528.53 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.75 في المئة من خلال تداول 51.6 مليون سهم عبر 2566 صفقة نقدية، بقيمة 9.7 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار).