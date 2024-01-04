الحوثي تتوعد بالرد على الولايات المتحدة بعد استهداف زوارقها في البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 07:29 مساءً - توعدت جماعة الحوثي اليمنية، بالرد على الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استهداف الأخيرة لزوارق الحوثي في البحر الأحمر لمنعها من استهداف السفن التجارية.

وأوضح محمد عبد السلام الناطق الرسمي لجماعة الحوثي، أنه لن يبقى الاعتداء على مجموعة من بحرية الجماعة دون رد وعقاب، مضيفا: الأمريكي ارتكب حماقته باستهداف مجموعة من أبطال البحرية في أثناء أداء مهمتهم.

ووجه متحدث الحوثي النداء إلى الشعب اليمني، للخروج يوم غد الجمعة فـي مظاهرات ومسيرات كبرى، ليسمع الشعب اليمني صوته وكلمته لكل العالم، ويؤكد موقفه الداعم للشعب الفلسطيني.

إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها ردا على الهجوم الذي تتعرض له السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، في تصريحات صحفية بمقتل عشرة حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأمريكي على الزوارق الحوثية التي هاجمت سفينة قبالة الميناء.

وأكد مصدر ملاحي آخر حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد، حيث تواصل جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية شن هجمات ضد سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر في إطار دعمها لغزة.