مؤشر أسعار الغذاء تراجع 10% عام 2023
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، عن انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمي على أساس سنوي بنسبة عشرة في المائة في ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه في عام 2022م.
وكشفت (الفاو) في بيان لها اليوم، عن متوسط مؤشر أسعار المنظمة، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، والذي بلغ 118.5 نقطة في ديسمبر الماضي، مسجلا تراجعا بنسبة 1.5 في المائة عن شهر نوفمبر الماضي، كما تراجع بنسبة 10.1 في المائة عن ديسمبر 2022.
وسجلت مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية واللحوم في عام 2023، 124 نقطة، بانخفاض قدره 19.7 نقطة بنسبة تراجع 13.7 في المائة عن القيمة المتوسطة المسجلة في عام 2022.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب 122.8 نقطة في ديسمبر 2023، بارتفاع قدره 1.8 نقطة بنسبة 1.5 في المائة عن مستواه المسجل في نوفمبر 2023، إلا أنه ما زال أقل بمقدار 24.4 نقطة، بنسبة 16.6 في المائة عن قيمته المسجلة في ديسمبر 2022.
وسجلت الأسعار الدولية للأرز زيادة سنوية بنسبة 21 في المائة في عام 2023، ويرجع ذلك إلى المخاوف بشأن تأثير ظاهرة "النينيو" على إنتاج الأرز، بالإضافة إلى فرض الهند قيودا على تصديره.
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