الذهب يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي

الذهب يتجه نحو أول انخفاض أسبوعيتتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر بعد أن تلقى الدولار دعما بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة، 0.1 في المائة إلى 2054.10 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض 0.8 في المائة تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2053.00 دولارا للأوقية

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو 2023، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.