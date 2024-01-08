الفصائل الفلسطينية تحبط محاولة إسرائيلية لتحرير رهائن من مخيم البريج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 08:31 مساءً - أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان اليوم الإثنين، أنها أفشلت محاولة إسرائيلية لتحرير أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة تم الاشتباك معها، وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة.

من ناحية أخرى، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، ما دفع السكان للفرار بحثاً عن مخبأ فيما قالت الفصائل، إنها أطلقت وابلاً من الصواريخ.

وتشن إسرائيل منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وفى حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان فى السابع من شهر أكتوبر الماضى، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص فى عداد المفقودين تحت الأنقاض.