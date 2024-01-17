وزير الدفاع العراقي يلوح بتعليق الاتفاقية الأمنية مع إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 11:27 صباحاً - لوّح ثابت العباسي، وزير الدفاع العراقي، اليوم الأربعاء، بتعليق الاتفاقية الأمنية مع إيران، بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل، ليلة الثلاثاء الماضية.

وأدان الوزير العراقي القصف الإيراني على كردستان واعتبره مرفوض قطعيًا وأنّ قواتنا جاهزة للرد على الاعتداءات الخارجية، وذكر أنّ انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق سيكون بما يلائم ساحة العمليات ومدروسًا وفقًا لجاهزية الجيش‌.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة طلبت وقف هجمات الفصائل كشرط لبحث انسحاب قوات التحالف الدولي، مؤكدًا أننا نلاحق منفذي الهجمات ضد القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية ولن نسمح لأي جهة باستخدام أراضي العراق في استهداف دول الجوار.

وفي سياق آخر، التقى محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين العراق وحلف الناتو، وسبل تعزيز الشراكة في المجال الأمني وتبادل المعلومات، وتتبع شبكات الإرهاب وكشف مصادر تمويلها.