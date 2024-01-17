عشرات الشهداء والمصابين في اليوم الـ103 للعدوان الإسرائيلي على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 11:27 صباحاً - استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، جرّاء القصف المدفعي وغارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، أنّ طواقم الدفاع المدني والإسعاف تمكنت من انتشال 25 شهيدًا وعشرات المصابين، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنازل في حي الدرج بمدينة غزة، كما انتشلت 7 شهداء بعد انسحاب آليات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ مدفعية الاحتلال جددّت قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في خان يونس، وفي محيط مراكز الإيواء، ودمرت مقبرة في الحي النمساوي، وسرقة عدد من الجثث.

وأشارت إلى أن 4 شهداء آخرين ارتقوا جرّاء قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة النمروطي، فيما استُشهد 3 آخرون في قصف استهدف منزلًا لعائلة صافي، إضافة إلى إصابة عدد من المواطين في قصف لمنازل تعود لعائلتي حمدان ومحيسن.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي المنارة وبطن السمين، ووسط خان يونس وجنوبها، كما تعرضت منطقة شرق مخيم جباليا لقصف مدفعي عنيف، إضافة إلى تعرض مجمع أنصار والميناء غرب مدينة غزة لقصف من طائرات الاحتلال ومدفعيته.

وحذرت مصادر طبية من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها المرضى المزمنون، إذ إن 350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة، كما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، علمًا أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جرّاء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 24285 شهيدًا، بالإضافة إلى 61154 جريحًا، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.