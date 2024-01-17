رئيس وزراء الكويت: المرحلة الجديدة تموج بالتحديات وتتطلب المزيد من العمل الجاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 01:33 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح أن الأمانة والمسؤولية الثقيلة التى يحملها الوزراء فى المرحلة الجديدة من تاريخ الكويت تموج بالتحديات والتطلعات وتتطلب المزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقى وتحقيق تطلعات وأماني المواطنين .

وقال رئيس مجلس الوزراءالكويتي في خطاب تشكيل الوزارة الجديدة اليوم الأربعاء، إن الوزراء الجدد سيشاركونني بكل عزم وجهد أداء المسؤولية الوطنية التي كلفنا بها واضعين نصب أعيننا أن نكون عند حسن ظن أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح في مواجهة التحديات والمعوقات وتجاوزها لتحقيق الغايات المنشودة في سبيل رفعة الكويت وازدهارها .

وتعهد رئيس الوزراء الكويتي بالعمل الدؤوب وبذل الغالي والنفيس لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الكويت وتنفيذ ما يتطلبه الإصلاح المنشود في شتى مجالات الحياة لاستشراف الغد المشرق والمزدهر للكويت .

وكان صدر مرسوم أميري كويتي في 4 يناير الجاري بتعيين الشيخ محمد ناصر الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي وتكليفة بتشكيل الحكومة الجديدة حيث صدر اليوم مرسوم أميري بتعيين فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة والدكتور عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط وعبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة والدكتورأحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة و فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة والدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والدكتور سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان وداود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات والدكتور عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وعبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة وعبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية و فيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.