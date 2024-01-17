الأمانة العامة للجامعة العربية تستضيف الجلسة الافتتاحية ”لملتقى الشباب العربي واستشراف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 01:33 مساءً - تحت رعاية جامعة الدول العربية، عقدت الجلسة الافتتاحية لـــ " ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل" تحت شعار: " شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك"، يوم 16 يناير 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والذي نظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور معالي الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومعالي السفير/ محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق.

وفي كلمة القتها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أكدت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الملتقى ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومواصلة ارتكاب القوة القائمة بالاحتلال لمجازرها بحق الأطفال والنساء والشيوخ، وعدم استجابتها للدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، والعدول عن سياسة الأرض المحروقة باستهداف المدنيين العزل بالألة الحربية المدمرة، دون مراعاة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف ومواثيق حقوق الانسان.

وأشادت معاليها بدور الشباب الفلسطيني في تخفيف وطأة العدوان على أهالي قطاع غزة خلال أشهر القصف الثلاث الماضية حيث يصلون الليل بالنهار في المساهمة في عمليات الإغاثة وتقديم خدمات صحية واجتماعية وتوزيع المساعدات الإنسانية، في مشهد اقترن فيه العمل التطوعي والمدني بمعاني نكران الذات والتضحية وجسد أسمى معاني المقاومة والصمود، وأكدت أن الشباب الفلسطيني أثبت للعالم صلابة ارادته ورسوخ ايمانه بعدالة قضيته وتشبثه بأرضه ومقاومته لكل محاولات الاحتلال للتهجير القسري وهو ما يعد مصدر فخر واعتزاز لكافة الشباب العربي الذي يرنو إلى بناء المستقبل الذي هو جدير به ويستجيب لتطلعاته في حياة كريمة ومزدهرة.

وأبرزت رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية حرص جامعة الدول العربية لدعم دور منظمات المجتمع المدني والشباب وإشراكهم في العمل العربي المشترك من خلال حزمة من القرارات الصادرة عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي تدعو جميعها إلى تعزيز دور المجتمع المدني العربي وتمكين الشباب من لعب دور أكثر فاعلية بهدف تنمية وتطوير مجتمعاتنا العربية، حتى يقوم بدور الشريك الفاعل للحكومات العربية في عملية التنمية المجتمعية المستدامة.

وفي كلمته أكد معالي الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على أهمية هذا الملتقى والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني للعمل الشبابي المشترك تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ريادة الأعمال والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والبحث العلمي والابتكار، مضيفاً أن هذا الملتقى يعد فرصة قيمة لتبادل الأفكار والتجارب بين الشباب العربي، ولتعزيز التعاون والتضامن العربي في مجال الشباب والرياضة.

ومن جهته أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن هذا الملتقى يحقق عدة أهداف مهمة، منها تعزيز مشاركة الشباب وتعزيز التضامن العربي وكذلك تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودعم مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

كما أكدت الدكتورة/ مشيرة أبو غالي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بأن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في المجال الشبابي، وعرض جهود الشباب العربي في تطوير العمل المدني المشترك في مختلف المجالات التنموية.