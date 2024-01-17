استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة، إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس القادم.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" لم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 1.3 في المائة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر الماضي.

وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولار.

وجعل ارتفاع الدولار السبائك أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1 في المائة كل على حده، وبلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولار للأوقية والبلاتينيوم 894.29 دولار والبلاديوم 937.52 دولار.