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نزيف الدم لم يتوقف بعد.. ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 26900...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 03:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26900 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة استشهاد 150 شخصًا على الأقل في الـ24 الماضية، بينما أصيب نحو 65949 شخصًا منذ اندلاع الحرب.

وذكرت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات جوية طالت منازل في أحياء مدينة غزة، تحديدًا في الزيتون والرمال، وتواجه مركبات الإسعاف صعوبة في التنقل لانتشال الشهداء والجرحى، بسبب استمرار القصف وإطلاق النار من الاحتلال.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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