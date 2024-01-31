روسيا: الإمارات قدمت وساطة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 06:31 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن دولة الإمارات قامت بدور الوسيط في عملية تبادل الأسرى التي جرت اليوم بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

عودة الجنود الروس من الأسر

وجاء في بيان الوزارة: «قدمت الإمارات العربية المتحدة وساطة إنسانية لعودة الجنود الروس من الأسر».

إعادة 195 عسكريا روسيا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنه في يوم 31 يناير، ونتيجة للمفاوضات، تمت إعادة 195 من العسكريين الروس، الذين واجهوا خطرا مميتا في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف'.

إعادة 195 أسير حرب أوكراني

وأضاف البيان في المقابل، تم إعادة 195 أسير حرب أوكراني لكييف.

قوات الجو فضائية

وأوضح البيان أنه سيتم تسليم العسكريين المفرج عنهم لموسكو، تحملهم طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الجوفضائية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.