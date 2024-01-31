صحة غزة : نفاد الطعام من مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 08:27 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، تفاقم الأوضاع سوءا في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوضع الكارثي في مستشفيات خان يونس ينذر باستشهاد العديد من الجرحى والجرحى نتيجة الاستهداف وعدم توفر الإمكانيات الطبية، مؤكدة نفاد الطعام من مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس.

وحملت الصحة في غزة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل بخان يونس.

كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية مستشفيات خان يونس، وحماية المتواجدين فيها وتوفير الطعام والاحتياجات الطارئة.

على صعيد متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه لازالت آليات الاحتلال تتمركز في المنطقة الشرقية الجنوبية من مستشفى الأمل، لافتة أن القناصة الاسرائيليين يعتلون اسطح المنازل المحيطة بالمستشفى.

وأضاف الهلال الاحمر في بيان: "يسمع بين الحين والآخر اصوات انفجارات جراء استهداف قوات الاحتلال للمنطقة المحيطة بمستشفى الأمل"، مؤكدًا أنه لازالت قوات الاحتلال تحظر على جميع من يتواجد في داخل مقر الجمعية والمستشفى من الخروج للشارع.

أردف: "تعاملت طواقم مستشفى الأمل مع 13 حالة منها 7 شهداء أحدهم موظف في الهلال الأحمر تم استهدافه على الباب الجنوبي للمستشفى حيث لا يزال ملقى على الارض امام مقر الجمعية دون قدرة أي أحد من طواقم الاسعاف من الوصول لإخلاء جثمانه".

وأشار إلى أنه بدأ مخزون المستشفى من الوقود والمعدات الطبية بالتناقص لمستويات خطيرة مما يعرض حياة الطواقم والنازحين للخطر الشديد.