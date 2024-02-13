فلسطين توقيع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 02:32 مساءً - أنه في يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024 وقعت دولة فلسطين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية" الذي رحب بإنشائه مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بموجب القرار رقم (ق 738 د.ع (29) - ج3-15/4/2018)، ووافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 8706- د.ع (156) - ج 2 - 9/9/2021، ومقره مدينة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

- وقد وقع عن الجانب الفلسطيني سعادة السفير/ مهند عبد الكريم العكلوك - المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، فيما وقع باسم الجامعة العربية سعادة السفير/ الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.

- وتجدر الإشارة الى أن هدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية" هو تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

ويتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من:

1-مساهمة حكومة دولة المقر (توفير مقر للمركز وتجهيزه وتزويده بموظفين محليين)

2-الدعم المخصص من الدول المانحة.

3-الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة.

4-مساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

-ويدخل النظام الأساسي للمركز العربي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.

-وتعتبر دولة فلسطين ثالث دولة عربية توقع على هذا النظام بعد الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية.