رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يستقبل سفير جمهورية النمسا لدى جمهورية مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:31 مساءً - استقبل سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاربعاء الموافق 14 فبراير الجاري سعادة السفير/ جورج بوستينجر، سفير جمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، حيث تناول الجانبان مجمل تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والحرب على قطاع غزة، والأزمة الروسية- الأوكرانية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.