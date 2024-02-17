الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال تعامل بوحشية مع أطباء تم اعتقالهم منذ أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 05:33 مساءً - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إنها حصلت على صور تظهر الوحشية التى تعاملت بها قوات الاحتلال مع طبيبين تم اعتقالهم قبل أسبوع من مستشفى الأمل.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي: "قام الاحتلال بالتنكيل بهما وضربهما وإهانتهما قبل أن يفرج عنهما بالأمس".

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 12 من طواقمه منهم 7 من داخل مستشفى الأمل قبل أسبوع، معربًا عن قلقه الشديد على سلامة طواقمه المعتقلة والذين لا يزال مصيرهم مجهولًا - بحسب البيان-.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن الاحتلال خرب أقسام مستشفى الأمل وصادر الأموال كما تعرضت طواقمه للتنكيل.

وأضاف أن الكوادر الصحية في مستشفى الأمل تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى رغم استمرار الحصار.