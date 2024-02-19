ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مقتربةً من أعلى مستوى في أسبوع مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز الإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2021.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ الـ13 من فبراير الجاري.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2032.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 903.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 958.66 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 1.2 في المائة إلى 23.12 دولار للأوقية.

