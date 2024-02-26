حزب الله يعلن ‌‎استهداف قوة إسرائيلية شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 فبراير 2024 08:25 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، أنّ مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بشمال إسرائيل بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف حزب الله في بيانٍ على «تيليجرام»، أن "عملية الاستهداف تأتي دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة".

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت مُبكر اليوم، أن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار من طيران مُعاد أمكن سماعها في عدة مناطق، منها مجدل شمس ومسعدة، وهما من قرى هضبة الجولان المحتلة.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مُسلحة في لبنان، من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.