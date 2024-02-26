ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 29782 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 فبراير 2024 01:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29782 شهيدًا و70043 مُصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانها، أن جيش الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.