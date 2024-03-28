جناح جامعة الدول العربية في معرض ”اكسبو2023الدوحة للبستنة” يفوز بجائزة ”الأفضل تعليماً”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 03:31 مساءً - ​حقق جناح جامعة الدول العربية في معرض اكسبو2023الدوحة للبستنة الفوز بجائزة "الأفضل تعليماً-فئة الأجنحة الكبيرة" وذلك خلال حفل توزيع جوائز اكسبو2023الدوحة للبستنة الذي أقيم بمركز مؤتمرات اكسبو الدوحة يوم الأربعاء الموافق 27/03/2024، بحضور سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية الذي قام بتسليم درع الجائزة للدكتورة هناء عصفور مديرة الجناح ضمن مشاركتها في فعاليات المعرض التي بدأت في أكتوبر الماضي واستمرت على مدار ستة أشهر. وقد أعرب السفير الدكتور على إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والمفوض العام لمشاركة الجامعة العربية في اكسبو2023الدوحة للبستنة، عن سعادته بهذا الفوز الذي يستحقه جناح الجامعة العربية عن جدارة.

وأشار المالكي إلى أن هذه الجائزة تعكس الدور الذي لعبه جناح الجامعة العربية في المعرض، حيث قدم الجناح لزواره مفهومًا جديدًا معبرًا عن العمل العربي المشترك في مجالات الزراعة الحديثة، والوعي البيئي، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا والابتكار عبر رحلة التكامل العربي والتنمية والاستقرار في المنطقة العربية على مدار أكثر من 75 عاماً من العمل العربي الجماعي المشترك.

وقدم المالكي شكره وتقديره للجنة الوطنية لاستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو للحدائق لجهودها الحثيثة نحو إنجاح هذا الحدث العالمي الهام، وتقديم نسخة فريدة من اكسبو للبستنة التي عكست رسالة قوية للعالم أجمع بأن العرب قادرون على الابداع والتميز في انجازاتهم.

وجدير بالذكر، أن جناح جامعة الدول العربية يتيح لزواره التعرف على استخدامات التكنولوجيا الحديثة في الزراعة البيئية المستدامة بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية والمهنية، من خلال تصميمات ومجسمات ثلاثية الأبعاد لابتكارات ومشاريع ذات العلاقة بطرق وأساليب الزراعة الحديثة، واستخدامات الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، حيث يزود الجناح معلومات علمية تعليمية تتمحور حول دمج المفاهيم الثلاثة: الأخضر + الذكاء + الاستدامة، من خلال عرض المشاريع القائمة والابتكارات الناجحة التي تؤدي إلى اكتشاف فرص مستقبلية نحو عالم عربي أخضر.

يذكر أن جامعة الدول العربية شاركت خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 حتى 28 مارس 2024 إلى جانب 80 دولة ومنظمة دولية في اكسبو2023الدوحة للبستنة، الذي استضافته دولة قطر، وهو أول معرض دولي للبستنة تستضيفه دولة عربية ويتم تنظيمه في مناخ صحراوي جاف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبلغ عدد زواره 4 ملايين زائر وأكثر.