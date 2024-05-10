نجوم الفن يساندون يسرا اللوزي في جنازة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

توفيت عصر أمس الخميس الموافق 9 مايو 2024، والدة الفنانة يسرا اللوزي الأستاذة سوسن فؤاد المارديني، حيث توفيت في مستشفى الأنجلو بالزمالك.

كتب المخرج خيري بشارة على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن وفاة والدة يسرى اللوزي سوسن المارديني، حيث قال: "أبكي منذ سماعي ذلك الخبر هو شديد الحزن وصادم للغاية، وأرفض تصديقة ارقدي في سلام أيتها السيدة الفاضلة النبيلة، الملاك الأرضي الجميل.. سوسن مارديني".

وحرص عدد كبير من النجوم على مساندة يسرا خلال جنازة والدتها، وكان من أبرز هؤلاء النجوم الفنان إياد نصار، سارة عبدالرحمن، هبه عبدالغني، ميرفت أمين، ودنيا سمير غانم، والمخرج خيري بشارة وغيرهم.

تشييع جنازة والدة يسرى اللوزي

ويذكر أن كشف أحمد اللوزي نجل الراحلة عن ميعاد تشييع جنازة والدته سوسن مارديني، اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024، من مسجد الأنجلو في الزمالك ليصلى عليها عقب صلاة العصر من مسجد عمر مكرم، في ميدان التحرير.

و يتم دفنها في مقابر عائلة آل اللوزي الموجودة في الإمام الشافعي، وسوف يكون العزاء في منزل سوسن مارديني ثلاث أيام من يوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل بعد صلاة المغرب.

آخر أعمال يسرا اللوزي:

ويذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي هو مسلسل "صلة رحم" الذي عرض في رمضان الماضي، بمشاركة مجموعة من النجوم وهما إياد نصار، والنجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.

تدور قصة مسلسل" صلة رحم" في إطار اجتماعي مشوق، ويناقش قضية تأجير الأرحام، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية «حسام» ويعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى "ليلى".