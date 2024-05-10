انت الأن تتابع خبر القسّام تعرض مشاهد مقاومتها جنود الاحتلال في رفح .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرضت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، مشاهد تصديها لقوات وآليات جنود الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة رفح في قطاع غزة.



وقنصت الكتائب الجمعة، ضابطًا صهيونيًا جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وتصيبه إصابة مباشرة.



كما استهدفت تجمعًا لجنود العدو جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون، وطائرة مروحية صهيونية شرق حي الزيتون بصاروخ "سام 7".



واعلنت عن قصف مدينة بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.