بتوقيع تامر حسني.. بسمة بوسيل تعود للساحة الغنائية بـ أغنية "البدايات"

القاهرة - محمد ابراهيم - رغم انفصالهما إلا أن ظل الحب والمودة والاحترام بينهما، استطاع النجم تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل طليقته ان يحافظا على احترامهم المتبادل لبعضهما البعض بالإضافة لدعم ابنائهما.

فقد انتج الفنان تامر حسني لـ بسمة بوسيل أغنية جديد باسم "البدايات"، وذلك بعد عودتها لساحة الغناء مرة أخرى بعد غياب سنوات.

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البوستر الدعائي الرسمي لـ أغنيتها “البدايات”، معلقة: “اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات، دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، إن شاء الله تعجكم، ومستنية رأيكم”.



وتابعت: “على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله إني عايزة أعمل أغاني ليا على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظه إنه يديهالي، ودي أول أغنية رسمية في مشواري الفني”.

تفاصيل أغنية "البدايات"

أغنية “البدايات” لـ بسمة بوسيل من إنتاج تامر حسني، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.

وجاء كلمات الأغنية كالتالي: البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله، وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه، نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله، وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه، نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله.