السيدة انتصار السيسى تشكر حرم جلالة سلطان عمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57375 "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مايو 2024 08:30 مساءً - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالشكر للسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة، على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357، ودعمها للأطفال المرضى.

وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعى: "أتقدم‎ بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان على مشاركتها في زيارة مستشفى ٥٧٣٥٧ ودعمها لأطفالنا المرضى ، شفاهم الله".

وأضافت السيدة انتصار السيسى: " كما أتقدم بالتحيه والتقدير لكل القائمين على إدارة المستشفى، من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، هذا الصرح العظيم الذى يمثل الأمل والحياة لأطفالنا الذين يواجهون المرض الخبيث".











