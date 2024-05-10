محمد عدوية يوجه الشكر لجمهوره بعد نجاح أغنية "ليالي بتروح"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه المطرب محمد عدوية رسالة شكر لجموره ومحبيه، وذلك بعد أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "ليالي بتروح" والتي حازت على إشادات واسعة من الجمهور، وعبر محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال على أغنية "ليالي بتروح".

حفل محمد عدوية في ليالي مصر

يشار إلى أنه محمد عدوية قد تألق في حفله الغنائي الأخير ضمن حفلات ليالي مصر في الربيع.

وكان الحساب الرسمي لشركة تذاكرتي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرا قام بنشر مقطع فيديو لموعد الحفل، وكتب عليه معقًا: ليلة طربية في شبين الكوم

لأول مرة في شبين الكوم.. النجم محمد عدوية

أولى حفلات ليالي مصر في الربيع

5 مايو سيتي كلوب- شبين الكوم.

آخر أعمال محمد عدوية

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عدوية طرحه أحدث أعماله الغنائية طرح المطرب محمد عدوية عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ليالي بتروح"، من إنتاج "كلمة".

وأغنية "ليالي بتروح" من ألحان وليد نور، وتوزيع بشوي صفوت، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

يا حبيبي ده اللي بينا كتير

إزاي تبعد وتسيبني ليالي

بعدك أنا مشوفتش أبدا خير

ولا مرة بقى يصعب عليك حالي

ليالي بتروح وتجيب ليالي ليالي طوال

لا أنا بنساك ولا عارف أشيل من بالي

طرحه أغنية ياجدع

كما طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

وتقول كلمات الأغنية: صدقت عيونو لما كان واقف وسط لمه

وبنظره من اللي هما

ميل عليا وقولت طب وماله

وانا حالي زي حاله

والنظرة بعتهاله بس اللي هيا

يا جدع يا جدع

قلبي داب من الوجع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس قلبي طمع

يا جدع يا جدع

انا قلبي من الولع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع يا دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس يا قلبي طمع

جربت وقولت اداري

وكفاية إنه في بالي

