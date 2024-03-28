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بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 6.76 نقطة ليبلغ مستوى 7374.02 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المئة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 6.76 نقطة ليبلغ مستوى 7374.02 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المئة. وتم تداول 237.1 مليون سهم عبر 15277 صفقة نقدية بقيمة 71.6 مليون دينار كويتي (نحو 232.6 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.65 نقطة ليبلغ مستوى 6046.55 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.03 في المئة، من خلال تداول 115.8 مليون سهم عبر 5241 صفقة نقدية بقيمة 12.2 مليون دينار (نحو 39.6 مليون دولار). وأضاف مؤشر السوق الأول 8.44 نقطة ليبلغ مستوى 8081.99 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 في المئة من خلال تداول 121.3 مليون سهم عبر 10036 صفقة بقيمة 59.4 مليون دينار (نحو 193 مليون دولار). وزاد مؤشر (رئيسي 50) 7.35 نقطة ليبلغ مستوى 5864.03 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.13 في المئة من خلال تداول 105.9 مليون سهم عبر 4364 صفقة نقدية بقيمة 11.3 مليون دينار (نحو 36.7 مليون دولار).

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