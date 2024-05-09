تركي آل شيخ ينعى وفاة والدة كريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى تركي آل شيخ وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب تركي آل شيخ:'خالص عزائي لأخي الفنان الكبير كريم عبدالعزيز في وفاة والدته رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وتغمدها بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون

رحلت عن عالمنا مساء اليوم، والدة الفنان كريم عبد العزيز، بعد صراع مع المرض، وحسب مصادر داخل أسرة الفنان كريم عبد العزيز، أن والدته الراحلة تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث كانت تعاني سهير والدة كريم عبد العزيز من مشاكل وأزمات صحية في الكلى وبعض وظائف الجسم، وأكد المصدر، أن الراحلة توفيت في المستشفى.



وأوضح المصدر: الحاجة سهير مكنتش بتعاني من مرض مزمن أو خطير، ولكن شوية مشاكل في الكلى وبعض وظائف الجسم، ونسأل الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.

وأعلنت بوسي شلبي عن وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها في إنستجرام، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبدالعزيز».



وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».