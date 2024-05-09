نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر سلحفاة ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان مفاجأة بشأن السلحفاة التي ظهرت في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، مشددا أن هذه الواقعة أثارت استغرابا لدى الجميع.

زيدان: السلحفاة التي ظهرت في مباراة الأهلي والاتحاد خاصة بـ "نجل" الحكم محمد معروف

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحات تليفزيونية، أن السلحفاة التي ظهرت في مباراة الأهلي والاتحاد كانت لملك نجل الحكم محمد معروف.

وأكد أن هذه الحادثة تمثل استغرابًا، حيث يتم تحقيق داخل ستاد القاهرة، بسبب هذه الواقعة، مشددا على أن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام.

واختتم الإعلامي عبدالناصر زيدان أن هذه الحادثة لن تتكرر بسبب الإجراءات التي تتخذ لمنع هذه الوقائع.