نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب نهضة بركان السابق: جمهور الزمالك كان اللاعب رقم 1 أمامنا في برج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف منير الجعواني، مدرب فريق نهضة بركان السابق عن تأثير جمهور الزمالك خلال المباراة النهاية التي جمعت الفريقين في نهائي الكونفدرالية 2019، والتي حسمها الأبيض لصالحه في الإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان يوم 12 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة فيما تقام مباراة العودة يوم الأحد 19 مايو على ستاد القاهرة الدولي.

الجعواني: الزمالك كان أقوى منا

قال الجعواني في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "واجهنا في برج العرب جمهور الزمالك، فكان اللاعب رقم 1 في المباراة، وساندوا فريقهم بشكل متميز وكان السبب الرئيسي في الفوز".

وتابع: "الزمالك كان أقوى منا، فكان لديه لاعب متميز جدًا لا يمكن إيقافه، فهو (الجمهور)، كان اللاعب رقم 1 والجميع شاهد اللقاء".

وأتم: "خاض اللاعبين لأول مرة مثل تلك الأجواء، والفارق بين الأن والماضي هو تطور نهضة بركان، خاصة بعد التتويج بالبطولة الإفريقية أكثر من مرة مؤخرًا".

ووجه الجعواني رسالته لـ نهضة بركان: "أول شئ لا بد من تسجيل أهداف في المغرب، وعند التواجد في القاهرة لأبد وأن تركز نفسيًا بشكل أكبر، وأعتقد أن الشعباني سيعرف كيفية التعامل مع اللاعبين في تلك النقطة".