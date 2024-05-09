نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. ياسمين عبد العزيز تنعى والدة الفنان كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ياسمين عبد العزبز علي تقديم واجب العزاء في والده الفنان كريم عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا مساء الأربعاء الماضي.

وكتبت ياسمين عبد العزيز علي صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة أخى وصديق عمري كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أجل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز غدًا الخميس الموافق 9 من مايو من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء مساء الغد بمسجد الشرطه بالشيخ زايد

أعلن النجم كريم عبدالعزيز، عن وفاة والدته، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمه الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازه غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".

وتابع: ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز".