استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، حيث لم تشهد تغيرا يذكر مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس مسار السياسة النقدية.
وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 2194.36 دولارا للأوقية (الأونصة).. فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2193.90 دولارا.
وسجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية 24.67 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 900.35 دولار وصعد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 996.19 دولارا.
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