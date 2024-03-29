الذهب يسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات
ارتفعت أسعار الذهب الى أعلى مستوى لها على الإطلاق محققة أفضل أداء شهري في 3 سنوات، بدعم من توقعات خفض الفائدة، وقوة الطلب على الملاذ الآمن.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية الجلسة بنحو 1.2% إلى 2238.4 دولار للأوقية للأونصة، بعدما بلغ الذهب في المعاملات الفورية يوم امس 2194.36 دولارا للأوقية.
ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تشيره فيه 64% من توقعات السوق إلى احتمالات خفض الفائدة في يونيو القادم.
ورأى محللون اقتصاديون ان أسعار الذهب قد ترتفع أكثر إذا بدأ السوق توقع عمليات خفض أكثر للفائدة من جانب الفدرالي، كما أنه لديه القدرة على الاحتفاظ بهذه المكاسب.
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