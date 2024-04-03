الكويت تستهجن استمرار تعديات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات الإغاثة والمنظمات الإنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 08:29 صباحاً - أعربت الكويت عن إداناتها للغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف العاملين بمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) الإغاثية في القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، أن دولة الكويت تستهجن تعديات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة على مؤسسات الإغاثة والمنظمات الإنسانية واستخفافها بمطالبات المجتمع الدولي بإيقاف هذه المجازر.

وشددت الوزارة على ضرورة تحمل مجلس الأمن للمسؤوليات المناطة به تجاه صون وحماية الأمن والسلم الدوليين وضمان وصول المساعدات الإغاثية للقطاع دون عوائق أو قيود.